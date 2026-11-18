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संवाद न्यूज एजेंसीमुंडाली (मेरठ)। थाना क्षेत्र में मेरठ-गढ़ मार्ग पर गढ़ गंगा मेले में जा रहे नशे में धुत कार सवार युवकों ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंडाली थाना पुलिस ने कार सवार पांचों युवकों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।बुधवार शाम पांच युवक स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर मेरठ-गढ़ मार्ग से होते हुए गढ़ गंगा मेले की ओर जा रहे थे। उनकी कार मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर चट्टावन के सामने पहुंची तो सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार हर्षित पुत्र रविंद्र और रॉकी पुत्र विजय सिंह निवासी भटीपुरा थाना किठौर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए मेरठ मेडिकल भिजवाया।मुंडाली थानाध्यक्ष ब्रह्म सिंह त्रिपाठी ने बताया कि कार सवार पांचों युवक नशे की हालत में थे। अत्यधिक नशे और तेज रफ्तार के चलते चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में भी आग लग गई। बाइक सवार युवक आग में झुलसने से किसी प्रकार बचे।पकड़े गए युवकों की पहचान संजीव, विवेक निवासी ढिकाणा जिला बागपत, प्रशांत, मोनू निवासी रमाला जिला बागपत, मनोज निवासी फुलत जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि पकड़े गए युवकों में एक दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है तथा दो युवक भारतीय सेना में सिपाही पद पर तैनात हैं। आरोपी पांचों युवकों को मौके से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया।