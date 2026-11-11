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Meerut News: फलावदा में अज्ञात वाहन की टक्कर, दो युवक गंभीर घायल

Wed, 11 Nov 2026 05:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 05:40 PM IST
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Two youths critically injured after being hit by an unidentified vehicle in Falawda
फलावदा (मेरठ)। मवाना मार्ग पर गांव महलका के पास बुधवार को एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान अविनाश पुत्र कालू निवासी मीरापुर और हरबीर पुत्र कालीचरण के रूप में हुई है। दोनों फलावदा की ओर से महलका गांव जा रहे थे। गांव महलका के समीप पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने से बाइक सड़क पर गिर गई और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत घायल युवकों को निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया।
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