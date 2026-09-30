Meerut News: एप्स नोवा हॉस्पिटल में दो कर्मचारी भिड़े, तहरीर दी
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:20 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:20 PM IST
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रक्षापुरम में है अस्पताल, दोनों पक्षों से आए दर्जनों युवक
संवाद न्यूज एजेंसी
गंगानगर। मवाना रोड रक्षापुरम स्थित एप्सनोवा अस्पताल में दो कर्मचारियों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से कई दर्जन लोग आमने-सामने आ गए। इस मामले में एक पक्ष द्वारा गंगानगर थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
एप्सनोवा अस्पताल के मनोज तोमर और गौतम प्रधान पीआरओ है। सोमवार रात दोनों के बीच हॉस्पिटल परिसर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों में मारपीट हो गई। दोनों ने ही फोन कर अपने-अपने पक्ष के दर्जनों युवक बुला लिए। घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों पक्ष चले गए।
इस मामले में मनोज तोमर द्वारा गंगानगर थाने में तहरीर दी गई। शिकायत पर पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर लोगों की पहचान कर रही है। घटना को लेकर अस्पताल के मैनेजर लोकेश मावी ने बताया कि किसी बात पर मनोज तोमर और गौतम के बीच विवाद हुआ था, हालांकि दोनों को समझाया गया। वहीं, सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जाएगी।
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गंगानगर। मवाना रोड रक्षापुरम स्थित एप्सनोवा अस्पताल में दो कर्मचारियों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से कई दर्जन लोग आमने-सामने आ गए। इस मामले में एक पक्ष द्वारा गंगानगर थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
एप्सनोवा अस्पताल के मनोज तोमर और गौतम प्रधान पीआरओ है। सोमवार रात दोनों के बीच हॉस्पिटल परिसर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों में मारपीट हो गई। दोनों ने ही फोन कर अपने-अपने पक्ष के दर्जनों युवक बुला लिए। घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों पक्ष चले गए।
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इस मामले में मनोज तोमर द्वारा गंगानगर थाने में तहरीर दी गई। शिकायत पर पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर लोगों की पहचान कर रही है। घटना को लेकर अस्पताल के मैनेजर लोकेश मावी ने बताया कि किसी बात पर मनोज तोमर और गौतम के बीच विवाद हुआ था, हालांकि दोनों को समझाया गया। वहीं, सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जाएगी।
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