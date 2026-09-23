Meerut News: गोली चलाने वाले दो आरोपियों ने थाने में किया सरेंडर
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:59 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:59 PM IST
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मेरठ। भावनपुर के मुबारिकपुर में 18 सितंबर को पुरानी रंजिश में जोनी पर मोनू, इंद्रपाल, सुधीर और अंकित ने गोली चलाई थी। पुलिस ने चार कारतूस बरामद कर एफआईआर दर्ज की थी। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि बुधवार को वांछित मोनू और इंद्रपाल ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मोनू से तमंचा और कारतूस बरामद किए। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
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