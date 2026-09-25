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Meerut News: मंडप से चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार, बदला लेने के लिए वारदात को दिया अंजाम

Fri, 25 Sep 2026 07:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:58 PM IST
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Two accused arrested for theft from a wedding pavilion; crime committed out of revenge.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। भावनपुर थाना पुलिस ने मंडप से हुई चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने मामूली विवाद का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान और नकदी भी बरामद की है।
यह चोरी 9 सितंबर को राली चौहान रोड स्थित मंडप में हुई थी। चोर मंडप में लगे एसी, बिजली के तार और एक गाड़ी के शीशे तोड़कर उसमें रखी टूल किट चुरा ले गए थे। मंडप के मालिक अरुण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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जांच के दौरान पुलिस ने विशाल और प्रेम को गिरफ्तार किया। ये दोनों भी अहमदनगर अब्दुलापुर के गेसुपुर, काली नदी के समीप के निवासी हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से दो हजार रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा, एक किलोग्राम कॉपर के तार के गुच्छे, एल्यूमीनियम वायर के बंडल, एक लोहे की छैनी और एक हथौड़ी भी मिली है।
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विवाद और बदले की भावना
पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उनका अरुण के साथ पहले मामूली विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते उन्होंने अरुण से बदला लेने की योजना बनाई। बदला लेने के लिए उन्होंने उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना आपसी रंजिश का परिणाम थी।
सीओ सुधीर सिंह ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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