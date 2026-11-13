Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Tribute meeting for former MLA Ravindra Pundir on the 15th

Meerut News: पूर्व विधायक रविंद्र पुंडीर की श्रद्धांजलि सभा 15 को

Fri, 13 Nov 2026 07:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:51 PM IST
विज्ञापन
Tribute meeting for former MLA Ravindra Pundir on the 15th
लावड़ में भाजपा नेता उत्कृर्ष पुंडीर बैठक करते हुए
लावड़। भाजपा नेता उत्कर्ष पुंडीर ने पटायतान मोहल्ले में बैठक कर क्षेत्रवासियों से 15 नवंबर को दौराला में पूर्व विधायक रविंद्र पुंडीर की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने की अपील की। पुंडीर ने बताया कि सरधना के तीन बार विधायक रहे रविंद्र पुंडीर की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। दौराला स्थित एमबी फार्म हाउस में श्रद्धांजलि सभा होगी। इसमें गणमान्य लोग श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। भाजपा जिला मंत्री अनिल सैनी और नेता मोहन सैनी ने रविंद्र पुंडीर के योगदान को सराहा। उन्होंने शिक्षा, समाजसेवा और राजनीति में उल्लेखनीय कार्य किए। बैठक में नामित सभासद ब्रह्मसिंह कश्यप, रविकांत सैनी, दीपक सैनी, जसपाल सैनी, उमेश कश्यप, मनोज सैनी, दुष्यंत राजवंशी, वैभव राजवंशी, सोनू प्रजापति, प्रदीप जाटव और सुरेंद्र सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

लावड़ में भाजपा नेता उत्कृर्ष पुंडीर बैठक करते हुए

लावड़ में भाजपा नेता उत्कृर्ष पुंडीर बैठक करते हुए

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed