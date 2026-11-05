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Meerut News: बास्केटबाल प्रतियोगिता के लिए आज होंगे ट्रायल

Thu, 05 Nov 2026 07:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 07:02 PM IST
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Trials for the basketball competition will be held today.
मेरठ। सीनियर स्टेट महिला बास्केटबाल चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 21 नवंबर तक बड़ौत में किया जाएगा। सीनियर स्टेट पुरुष बास्केटबाल प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 30 नवंबर तक गाजियाबाद में किया जाएगा। प्रतियोगिता में मेरठ की टीम भी प्रतिभाग करेगी। इसे लेकर महिला वर्ग में चयन प्रक्रिया शुक्रवार शाम 5 बजे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट में होगी। पुरुष वर्ग की चयन प्रक्रिया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गंगानगर में होगी। संवाद
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