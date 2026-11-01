Meerut News: राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृ़त्ति परीक्षा दी

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मेरठ। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृ़त्ति योजना के तहत वर्ष 2026 के लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मेरठ के मनोवैज्ञानिक डॉ. शिवराज सिंह ने बताया कि पहली पाली में जिले के छह परीक्षा केंद्रों पर 1317 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। बागपत के दो परीक्षा केंद्रों पर 578, बुलंदशहर के छह केंद्रों पर 2407, गाजियाबाद के दो केंद्रों पर 790, गौतमबुद्धनगर के तीन केंद्रों पर 770 और हापुड़ जिले के दो केंद्रों पर 838 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। संवाद