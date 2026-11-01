फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Took the National Means-cum-Merit Scholarship Examination

Meerut News: राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृ़त्ति परीक्षा दी

Sun, 01 Nov 2026 06:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:48 PM IST
विज्ञापन
Took the National Means-cum-Merit Scholarship Examination
मेरठ। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृ़त्ति योजना के तहत वर्ष 2026 के लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मेरठ के मनोवैज्ञानिक डॉ. शिवराज सिंह ने बताया कि पहली पाली में जिले के छह परीक्षा केंद्रों पर 1317 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। बागपत के दो परीक्षा केंद्रों पर 578, बुलंदशहर के छह केंद्रों पर 2407, गाजियाबाद के दो केंद्रों पर 790, गौतमबुद्धनगर के तीन केंद्रों पर 770 और हापुड़ जिले के दो केंद्रों पर 838 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed