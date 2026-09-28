Meerut News: जुआ खेलते तीन युवक पकड़े

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दौराला। नंद वाटिका कॉलोनी के पास खेतों में दौराला पुलिस ने छापा मारकर रविवार देर रात जुआ खेल रहे तीन युवकों को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से ताश की गड्डी और 930 रुपये बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मौके से सिवाया गांव निवासी अमित, राजकुमार और साहिल को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से जुआ खेलने में इस्तेमाल ताश की गड्डी और 930 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उनका चालान कर दिया।