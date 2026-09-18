Meerut News: ठगी करने वाले तीन गैंगस्टर गिरफ्तारी
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:50 AM IST
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मेरठ। लालकुर्ती पुलिस ने गैंगस्टर के मामले में तीन आरोपी अंसारपुरा नौचंदी निवासी नवीन गुप्ता, उनके भाई पुनीत गुप्ता और माधवनगर नौचंदी निवासी प्रदीप कौशिक को गिरफ्तार किया है। यह ठगी करते थे। यह पहले भी कई बार जेल जा चुके है। अब इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसकी जांच सदर बाजार पुलिस कर रही है। सीओ कैंट संजय गुप्ता ने बताया कि तीनों आरोपियों को गैंगस्टर के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। संवाद
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