Meerut News: धर्मकांटे से तीन बैटरी व सामान चोरी
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:14 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:14 PM IST
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बहसूमा। मेरठ बाईपास स्थित शिव धर्मकांटे से रविवार रात तीन बैटरियां, इन्वर्टर, पंखा, केबल, मशीन और कुछ नकदी गायब होने की तहरीर दी गई है। धर्मकांटा मालिक विनोद राजन ने बताया कि रविवार रात धर्मकांटा बंद कर घर चले गए थे। सोमवार सुबह पहुंचने पर सामान नहीं मिला। उन्होंने थाने में तहरीर देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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