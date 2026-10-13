फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Three accused arrested for firing at a student; sent to jail.

Meerut News: छात्र पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे

Tue, 13 Oct 2026 08:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:05 PM IST
विज्ञापन
Three accused arrested for firing at a student; sent to jail.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुंड़ाली। छात्रों के पुराने विवाद में एक छात्र के घर पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक्सयूवी गाड़ी बरामद की।

सोमवार सुबह साफियाबाद लौटी गांव में वीरेंद्र गुर्जर के घर पर एक्सयूवी सवार युवकों ने फायरिंग की थी। वीरेंद्र का बेटा बॉबी गंगानगर के एक कॉलेज का छात्र है, जिसका एक छात्र गुट से विवाद था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने बॉबी के घर पर हमला किया। पुलिस ने अरुण निवासी गांव बादल, जिला बदायूं हाल निवासी न्यू साकेत गंगानगर, लक्ष्य त्यागी निवासी गांव महलका थाना किठौर, शिवम त्यागी निवासी गांव सिकेड़ा थाना सिंभावली हापुड़ को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन

-----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed