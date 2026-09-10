Meerut News: मारपीट करने के तीन आरोपी गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:45 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:45 PM IST
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जानीखुर्द। थाना जानी क्षेत्र के गांव बहरामपुर मोरना में बृहस्पतिवार को रंजिश और जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार रात घटना में आरोपियों ने दूसरे पक्ष के दो युवकों पर हमला कर घायल कर दिया था। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि गांव नेक वाले रास्ते से घटना में नामजद तीन आरोपियों विपिन, जतिन और लोकेश निवासी बहरामपुर मोरना को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने गांव बहरामपुर निवासी अर्जुन, राजेंद्र और प्रदीप पर रंजिश में बुधवार की रात लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से कातिलाना हमला किया था। इस घटना में राजेंद्र और प्रदीप को गंभीर चोट आई थी। घटना की प्राथमिकी अनिल कुमार ने थाने में विपिन कुमार, जतिन, लोकेश के अलावा दीपक, योगेश, कार्तिक, लक्की और कुछ अज्ञात व्यक्तियों को भी नामजद करवाते हुए दर्ज करवाई थी।
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