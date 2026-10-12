बागपत: अग्निकांड में तीसरी मौत, पत्नी-बेटी के बाद व्यापारी अंकुर जैन ने भी अस्पताल में दम तोड़ा ; बाजार बंद

पत्नी-बेटी और कपिल की पहले हो चुकी मौत

आग में झुलसने और धुएं से दम घुटने के कारण अंकुर जैन की पत्नी स्वाति जैन (37) और बेटी अनन्या जैन (7) की मौत हो गई थी। वहीं, उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कपिल कुमार ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया था। अंकुर और जाहिद का भी अस्पताल में उपचार चल रहा था।



सोमवार तड़के अंकुर ने तोड़ा दम

परिजनों के अनुसार, अंकुर जैन की हालत पहले स्थिर बताई जा रही थी। सोमवार सुबह करीब तीन बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार में पहले ही पत्नी और बेटी को खोने के बाद अंकुर की मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं। इस हादसे में परिवार के तीन सदस्यों की मौत से जैन समाज में भी शोक है।



अंकुर की मौत के बाद बाजार बंद

अंकुर जैन की मौत की खबर मिलते ही खेकड़ा के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में शोक फैल गया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले और बाजार बंद रखा। कस्बे में अग्निकांड को लेकर दुख का माहौल बना हुआ है।