Meerut News: बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी, जांच में जुटी पुलिस

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रोहटा। मिर्जापुर रासना गांव में शनिवार देर रात चोरों ने दिल्ली में रह रहे सतीश शर्मा पुत्र जगदीश के बंद मकान का ताला तोड़ दिया। रविवार सुबह मुख्य द्वार का ताला टूटा मिलने पर ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।ग्रामीणों के अनुसार, सतीश शर्मा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं और गांव स्थित उनका मकान काफी समय से बंद है। रविवार सुबह मकान के पास से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर मुख्य द्वार के टूटे ताले पर पड़ी। उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मकान का निरीक्षण किया। पुलिस ने मकान मालिक को भी घटना की जानकारी दी है।सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना कि मकान खंडहरनुमा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मकान मालिक के पहुंचने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मकान से क्या सामान चोरी हुआ है।