Meerut News: मुंडाली में प्राचीन मां दुर्गा मंदिर मेले में दंगल रहा खास आकर्षण

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मुंडाली। रजपुरा ब्लॉक के सिसौली गांव में तीन दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। यह मेला मेरठ-गढ़ मार्ग पर स्थित पंडित राम स्वरूप दुर्गा देवी हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रांगण में लगा है। प्राचीन मां दुर्गा देवी मंदिर पर इसका आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया।मेले के पहले दिन मां दुर्गा के दर्शन और प्रसाद चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विभिन्न प्रकार की दुकानें, बच्चों के मनोरंजन के साधन और झूले लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। मेले में ग्रामीण परिवेश की झलक साफ दिखाई दी। महिलाओं के घरेलू सामान, बच्चों के खिलौने और पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों की दुकानें सजी थीं। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा पर प्रसाद चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।मेला समिति ने दंगल का आयोजन किया। दंगल में अलका तोमर कुश्ती एकेडमी के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। लविश पहलवान और हरकेश पहलवान के बीच हुई कुश्ती बराबरी पर छूटी। दंगल में तीन और कुश्ती मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में भीम पहलवान और विशाल पहलवान विजयी रहे। मेला समिति के सदस्यों में प्रवीण तोमर ग्राम प्रधान, संतन, नैन सिंह तोमर शामिल थे। जग्गा तोमर और राजेश तोमर भी मौजूद रहे।