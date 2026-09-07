Meerut News: रेडक्रॉस की प्रबंध समिति का कार्यकाल पूरा

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मेरठ। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की वर्तमान प्रबंध समिति का तीन साल का कार्यकाल चार सितंबर 2026 को समाप्त हो गया। अब समिति को भंग करने की तैयारी है। इसके लिए जिलाधिकारी से अनुमोदन मांगा गया है। रेडक्रॉस सोसायटी के लिपिक धीरेंद्र कुमार की ओर से जिलाधिकारी को भेजे पत्र में बताया गया कि 27 अगस्त 2023 को प्रबंध समिति के 10 सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब जिलाधिकारी की अनुमति के बाद समिति के चुनाव सहित अन्य विषय में आगे की कार्रवाई की जाएगी।