फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The teachings of Lord Jesus convey the message of love, forgiveness, and humanity.

Meerut News: प्रेम, क्षमा और मानवता का संदेश देती हैं प्रभु यीशु की शिक्षाएं

Sat, 10 Oct 2026 09:01 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Sat, 10 Oct 2026 09:01 PM IST
विज्ञापन
The teachings of Lord Jesus convey the message of love, forgiveness, and humanity.
रोमन कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान भाईचारे और शांति का आह्वान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। प्रभु यीशु की शिक्षाएं मानवता, प्रेम, क्षमा और आपसी भाईचारे के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के प्रति सम्मान, करुणा और सहयोग की भावना जरूरी है।
इसी संदेश के साथ रविवार को ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में पवित्र मिस्सा बलिदान और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली और नोएडा सहित विभिन्न स्थानों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भाग लेकर परिवारों की सुख-समृद्धि और विश्व में शांति की कामना की।
विज्ञापन

कार्यक्रम में फादर मार्टिन रावत ने मुख्य अनुष्ठान दाता के रूप में मिस्सा बलिदान संपन्न कराया। श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु के समक्ष प्रार्थना की। चर्च परिसर में माता मरियम के चित्र के सामने मोमबत्तियां जलाकर लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की। इस दौरान भक्ति गीतों और सामूहिक प्रार्थनाओं से वातावरण भक्तिमय बना रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

फादर मार्टिन रावत ने अपने संदेश में प्रेम, क्षमा और मानवता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत और वैमनस्य को दूर करने के लिए लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव से पेश आना चाहिए। मानवता की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करना भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और शांति व भाईचारे को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने सामूहिक प्रार्थना कर समाज और विश्व में अमन-चैन की कामना की। साथ ही भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए भी प्रार्थना की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed