Meerut News: प्रेम, क्षमा और मानवता का संदेश देती हैं प्रभु यीशु की शिक्षाएं

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। प्रभु यीशु की शिक्षाएं मानवता, प्रेम, क्षमा और आपसी भाईचारे के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के प्रति सम्मान, करुणा और सहयोग की भावना जरूरी है।इसी संदेश के साथ रविवार को ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में पवित्र मिस्सा बलिदान और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली और नोएडा सहित विभिन्न स्थानों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भाग लेकर परिवारों की सुख-समृद्धि और विश्व में शांति की कामना की।कार्यक्रम में फादर मार्टिन रावत ने मुख्य अनुष्ठान दाता के रूप में मिस्सा बलिदान संपन्न कराया। श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु के समक्ष प्रार्थना की। चर्च परिसर में माता मरियम के चित्र के सामने मोमबत्तियां जलाकर लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की। इस दौरान भक्ति गीतों और सामूहिक प्रार्थनाओं से वातावरण भक्तिमय बना रहा।फादर मार्टिन रावत ने अपने संदेश में प्रेम, क्षमा और मानवता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत और वैमनस्य को दूर करने के लिए लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव से पेश आना चाहिए। मानवता की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करना भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और शांति व भाईचारे को बढ़ावा देने का आह्वान किया।कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने सामूहिक प्रार्थना कर समाज और विश्व में अमन-चैन की कामना की। साथ ही भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए भी प्रार्थना की गई।