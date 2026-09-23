Meerut News: दरोगा ने घर पर चस्पा किया मकान बिकाऊ का पोस्टर

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डीके फैक्टरी कॉलोनी निवासी दरोगा निजामुद्दीन ने बताया कि वह गाजियाबाद के महिला थाने में तैनात हैं। परिवार में दो बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जबकि छोटा बेटा बीटेक का छात्र है। दरोगा का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला हिस्ट्रीशीटर व उसका बेटा करीब डेढ़ साल से उन्हें परेशान कर रहे हैं। जान से मारने की धमकी देते हैं। दरोगा ने एसएसपी को दी शिकायत में पिता-पुत्र से जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी।