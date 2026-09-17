Meerut News: पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण छात्र चला गया था घर से

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र से करीब सात माह पहले लापता हुआ 15 वर्षीय किशोर पुलिस की लगातार तलाश के बाद बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश में मिल गया। किशोर होटल व ढाबों पर काम कर रहा था। परिजन किशोर को पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसी कारण वह घर से चला गया था। पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद किशोर को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि 23 फरवरी 2026 को टीपीनगर क्षेत्र निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसका 15 वर्षीय बेटा बिना बताए घर से चला गया है। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला सका था। पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज किशोर की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस व एएचटीयू को जानकारी हुई की किशोर ऋषिकेश में है। पुलिस ने संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाने के साथ ही लोगों से पूछताछ की और अलग-अलग स्थानों व सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर किशोर को तलाश लिया। पुलिस ने किशोर की काउंसलिंग की। किशोर ने पुलिस को बताया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसके परिजन पढ़ाई पर जोर देते है। इसलिए वह घर से चला गया था। सीओ ने बताया कि किशोर को समझाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।