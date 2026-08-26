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Meerut News: दूसरे स्थान पर रही सरस्वती शिशु मंदिर की टीम

Wed, 26 Aug 2026 06:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:32 PM IST
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The Saraswati Shishu Mandir team finished in second place.
शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाड़ी
फोटो
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सीबीएसई क्लस्टर शतरंज प्रतियोगिता में बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त कर सीबीएसई नेशनल के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता का आयोजन वसुंधरा गाजियाबाद में किया गया।

इस प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु मंदिर की टीम दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में स्कूल की ओर से कुमकुम, जिया गंधर्व, याशी गंधर्व, ख्याति प्रधान ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य प्रभात कुमार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक पदक नहीं, बल्कि हमारी छात्राओं की बौद्धिक क्षमता, एकाग्रता और अनुशासन का प्रमाण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बेटियां नेशनल्स में भी मेरठ का नाम रोशन करेंगी ।
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