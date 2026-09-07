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सरधना की जनता विपक्षी विधायक से ऊब चुकी : यशपाल सिंह सोम

Mon, 07 Sep 2026 09:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:05 PM IST
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The people of Sardhana are fed up with the opposition MLA: Yashpal Singh Som
सिवाया की कान्हा ग्रीन सिटी में भाजपा नेता वरिष्ठ अ​धिवक्ता यशपाल सिंह सोम का स्वागत करते हुए
संवाद न्यूज एजेंसी
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दौराला। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरधना क्षेत्र में भाजपा की राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। सोमवार को एनएच-58 स्थित कान्हा ग्रीन सिटी में आयोजित बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अधिवक्ता यशपाल सिंह सोम ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से क्षेत्र में लगातार संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरधना की जनता विपक्षी सपा विधायक के कार्यकाल से ऊब चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने अपने पांच साल के कार्यकाल में साढ़े तीन साल मेरठ की राजनीति में बिताए और चुनाव नजदीक आते ही सरधना में सक्रिय हो गए हैं।
यशपाल सिंह सोम ने कहा कि जातिगत राजनीति के बजाय भाजपा समाज को एकजुट करने का काम करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक-एक कर अलग-अलग जाति की मेधावी छात्राओं को साइकिल देकर सम्मानित करने के माध्यम से लोगों को जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह सनातन धर्म, क्षेत्र की आस्था और भाजपा शासन में हुए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
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बैठक के दौरान यशपाल सिंह सोम के कार्यालय का शुभारंभ हवन-पूजन के साथ किया। इस दौरान पूर्व विधायक चंद्रवीर, क्षेत्रीय मंत्री अजय भारद्वाज भराला, पूर्व विधायक जितेंद्र सतवाई, पूर्व जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा, पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज राठी, पूर्व महामंत्री अंकुर मुखिया, एडवोकेट गौरव, धीरज बृजेश, सुनील, नीरज, मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान, ठाकुर सतपाल आदि मौजूद रहे।
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