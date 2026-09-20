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Meerut News: चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत

Sun, 20 Sep 2026 09:06 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 09:06 PM IST
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The need to carry forward the ideas of Chaudhary Charan Singh.
सरूरपुर। ​कस्बा करनावल में मंदिर के जीर्णोद्वार कार्यक्रम में बोलते वक्ता। स्वयं
सरूरपुर। कस्बा करनावल में स्थित शिव मंदिर जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन व आरती के साथ हुई। इसके बाद रालोद नेता संजय रसूलपुर ने उद्घाटन किया। अध्यक्षता बीरबल सिंह और संचालन दीपक डागर ने किया। संजय रसूलपुर ने कहा कि किसानों और मजदूरों की भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के किसान-मजदूरों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन सरकार किसान और मजदूरों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। साथ ही ग्रामीणों से अधिक-से-अधिक संख्या में रालोद से जुड़ने की अपील की। इस दौरान संदीप प्रधान, मूलचंद त्यागी, यतेंद्र सिंह, कुलवंत सोलंकी, पूर्व चेयरपर्सन सुमित्रा देवी, धर्मपाल प्रजापति, चरण सिंह, चौधरी नरेंद्र सिंह, जयकुमार मौजूद रहे।
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