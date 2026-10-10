Meerut News: कबड्डी प्रतियोगिता में मेरठ की टीम जीती

मेरठ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 10 तक वाराणसी में किया गया। इसमें मेरठ की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में वाराणसी की टीम को 30-11 से पराजित किया। टीम के विजेता बनने पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। टीम में वरुण, दक्ष चौधरी, संजीत, हिमेश, विवेक, आर्यन, मनु, अभिनव, तनिष, अनुज, अर्जुन, कार्तिक, विनीत, गौरव और यश चौधरी शामिल रहे।कुश्ती प्रतियोगिता के लिए टीम का चयनमेरठ। प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 अक्तूबर तक मिर्जापुर में होगा। प्रतियोगिता के लिए शनिवार को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय ट्रायल हुए। इसके आधार पर मेरठ मंडल की टीम का चयन किया गया। टीम में 57 किलोग्राम भार वर्ग में बुलंदशहर के ओदश, 61 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ के तरुण, 65 किलोग्राम भार वर्ग में बुलंदशहर के देवराज, 70 में तहला और 125 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ के हिमांशु का चयन किया गया। यह सभी फ्री स्टाइल में कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ग्रीको रोमन के लिए 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ के वंश सैनी और 72 किलोग्राम भार वर्ग में तरुण तोमर का चयन किया गया। संवाद