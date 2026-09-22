Meerut News: जन सुनवाई में बिलों में गड़बड़ी की समस्या उठाई

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मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्यालय ऊर्जा भवन में मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित हुई। प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता के निर्देशन में हुई जन सुनवाई में उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन, बिल संशोधन, पोल, ट्रांसफार्मर एवं सोलर आदि से संबंधित समस्याओं को उठाया। निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) आशु कालिया एवं निदेशक (वाणिज्य) संजय जैन की संयुक्त अध्यक्षता में मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद एवं अन्य क्षेत्रों से आए 24 उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई। इनमें बिलों में गड़बड़ी की सबसे अधिक शिकायतें रही। कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य को समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को भेज दिया गया। इस अवसर पर मोहम्मद सगीर, गुलाब सिंह, मोहम्मद अरशद, मनोज कुमार यादव, अभिषेक सिंह, सौरभ मंगला, प्रशांत सोनी, महेश कुमार आदि उपस्थित रहे। संवाद