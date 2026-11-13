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Meerut News: महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया

Fri, 13 Nov 2026 08:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:45 PM IST
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The invitation brochure for the festival was unveiled.
मेरठ। सुशांत सिटी सेक्टर पांच में 17 से 22 नवंबर तक आयोजित होने वाले आदिनाथ जिनबिम्ब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका का विमोचन जैनाचार्य सौरभ सागर के सानिध्य में एक होटल में किया गया। विधानाचार्य संदीप जैन (सजल) ने विधिवत विमोचन कराया। इस दौरान एमएस जैन, अमित जैन, दीपक जैन, संजीव जैन, रमाकांत जैन, सौरभ जैन, अतुल जैन, पंकज जैन, आनंद जैन, नितिन जैन, लकी जैन आदि मौजूद रहे। संवाद
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