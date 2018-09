खूब साधा निशाना

अमेठी की किरण और जालौन की मुन्नी देवी ने भी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कहा कि देश के अन्नदाता को हक के लिए पदयात्रा करनी पड़ रही है। इससे ज्यादा खराब हालात और क्या हो सकती है। सरकार को किसानों के लिए सोचना चाहिए।

Meerut: 'Kisan Kranti Padyatra' with farmers under the banner of Bharatiya Kisan Union is on its way to Delhi. The farmers rally will reach Delhi on October 2. They are demanding complete loan waiver, lower electricity tariff including other things