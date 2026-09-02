Meerut News: बदलेगी कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल की सूरत
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:08 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:08 PM IST
विज्ञापन
-डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी व आईएमए के प्रयास से मिलेंगे विशेषज्ञ चिकित्सक
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। छावनी परिषद द्वारा संचालित कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल की सूरत जल्दी ही बदल जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के प्रयास से कैंटोनमेंट हॉस्पिटल को विशेषज्ञ चिकित्सक मिलने वाले हैं। इससे मरीजों को अस्पताल में ही विशेषज्ञ सुविधाएं मिल जाएगी। अस्पताल को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी विशेष सहयोग कर रहे हैं।
छावनी परिषद के प्रेस प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर ने बताया कि शीघ्र ही अस्पताल की हालत पूरी तरह से बदल जाएगी। सांसद निधि से अस्पताल को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद निधि से छावनी परिषद द्वारा संचालित लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी में बदला गया है। गुरुवार को विशेषज्ञ चिकित्सकों को लेकर छावनी परिषद कार्यालय में सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ छावनी परिषद के सीईओ जाकिर हुसैन व आईएमए पदाधिकारियों की बैठक होगी।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। छावनी परिषद द्वारा संचालित कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल की सूरत जल्दी ही बदल जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के प्रयास से कैंटोनमेंट हॉस्पिटल को विशेषज्ञ चिकित्सक मिलने वाले हैं। इससे मरीजों को अस्पताल में ही विशेषज्ञ सुविधाएं मिल जाएगी। अस्पताल को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी विशेष सहयोग कर रहे हैं।
छावनी परिषद के प्रेस प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर ने बताया कि शीघ्र ही अस्पताल की हालत पूरी तरह से बदल जाएगी। सांसद निधि से अस्पताल को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद निधि से छावनी परिषद द्वारा संचालित लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी में बदला गया है। गुरुवार को विशेषज्ञ चिकित्सकों को लेकर छावनी परिषद कार्यालय में सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ छावनी परिषद के सीईओ जाकिर हुसैन व आईएमए पदाधिकारियों की बैठक होगी।
विज्ञापन