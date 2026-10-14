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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The dead body of a woman was found on the ground in Devalok Colony; There is suspicion of murder.

Meerut News: देवलोक कॉलोनी में चारपाई पर मिला महिला का शव, हत्या का आरोप

Wed, 14 Oct 2026 01:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:33 AM IST
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The dead body of a woman was found on the ground in Devalok Colony; There is suspicion of murder.
- बागपत के ध्यानार्थ
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- पति के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र की देवलोक कॉलोनी में सोमवार देर रात महिला ज्योति का शव घर में चारपाई पर पड़ा मिला। महिला के भाई अजय ने पति दीपक पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पति दीपक को हिरासत में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।

बागपत के बिनोही गांव निवासी अजय ने बताया कि उसकी बहन ज्योति की शादी 2020 में देवलोक कॉलोनी निवासी दीपक से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति व ससुराल वाले दहेज के लिए ज्योति का उत्पीड़न कर रहे थे। सोमवार देर रात ज्योति का शव घर के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला। आरोप है कि इसी के चलते पति अजय ने उसकी हत्या कर दी है। टीपीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। हिरासत में लिए गए पति से पूछताछ की जा रही है।
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