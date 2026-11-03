फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The Chairperson will inaugurate development projects worth Rs 70 lakh today.

Meerut News: 70 लाख रुपये के विकास कार्यों का आज लोकार्पण करेंगी चेयरपर्सन

Tue, 03 Nov 2026 07:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:41 PM IST
विज्ञापन
The Chairperson will inaugurate development projects worth Rs 70 lakh today.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


हस्तिनापुर। नगर पंचायत की ओर से कस्बे में विकास कार्यों को गति देने के लिए बुधवार को करीब 70 लाख रुपये की लागत से कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। नगर पंचायत चेयरपर्सन सुधा खटीक विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम को लेकर नगर पंचायत प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विकास कार्यों के लोकार्पण से विभिन्न वार्डों के लोगों को सड़क, नाली और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।

नगर पंचायत की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, चार नवंबर को जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। इसके बाद दोपहर में वार्ड दो स्थित बौद्ध विहार परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य का लोकार्पण किया जाएगा। वार्ड छह में मुख्य मार्ग स्थित माता अहिल्याबाई चौक तक आरसीसी कवर्ड नाले का उद्घाटन होगा। वार्ड 13 में अर्जुन चौक पर आरसीसी कवर्ड नाले का उद्घाटन किया जाएगा। वार्ड 10 में सीसी मार्ग और नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण होगा। वार्ड 11 स्थित भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पार्क के सुंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण होगा। अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि विकास कार्यों से कस्बे में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed