फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The Chairperson will inaugurate 12 projects today.

Meerut News: आज 12 कार्यों का लोकार्पण करेंगी चेयरपर्सन

Tue, 13 Oct 2026 07:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:53 PM IST
विज्ञापन
The Chairperson will inaugurate 12 projects today.
हस्तिनापुर। नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को नगर पंचायत चेयरपर्सन सुधा खटीक कस्बे के विभिन्न वार्डों में कराए गए 12 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगी। 14 अक्तूबर को होने वाले कार्यक्रम में सीसी सड़क निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। वार्ड 13 में अर्जुन चौक से गैस एजेंसी तिराहे और वहां से बाबा मोहनराम मंदिर तक सीसी सड़क के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण होगा। वार्ड दो में माता अहिल्याबाई स्थल से मेन पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का उद्घाटन किया जाएगा। कस्बे के विभिन्न वार्डों में सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्यों का लोकार्पण होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed