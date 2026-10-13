Meerut News: आज 12 कार्यों का लोकार्पण करेंगी चेयरपर्सन

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हस्तिनापुर। नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को नगर पंचायत चेयरपर्सन सुधा खटीक कस्बे के विभिन्न वार्डों में कराए गए 12 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगी। 14 अक्तूबर को होने वाले कार्यक्रम में सीसी सड़क निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। वार्ड 13 में अर्जुन चौक से गैस एजेंसी तिराहे और वहां से बाबा मोहनराम मंदिर तक सीसी सड़क के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण होगा। वार्ड दो में माता अहिल्याबाई स्थल से मेन पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का उद्घाटन किया जाएगा। कस्बे के विभिन्न वार्डों में सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्यों का लोकार्पण होगा।