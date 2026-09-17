Meerut News: विवाहिता का शव कमरे में पंखे से लटका मिला
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:00 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:00 PM IST
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की शाहजहां कॉलोनी में बृहस्पतिवार सुबह विवाहिता आयशा (21) का शव कमरे में पंखे से चुन्नी पर लटका मिला। विवाहिता ने डेढ़ वर्ष पहले याहया से प्रेम विवाह किया था। परिजनों ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से इन्कार किया। बाद में पुलिस ने समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि लोहिया नगर के हुमायूं नगर निवासी आयशा ने याहया से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों के एक डेढ़ माह का बेटा है। पति मजदूरी करता है। किसी बात को लेकर दंपती में विवाद हो गया था। बृहस्पतिवार सुबह आयशा घर के अंदर थी, जबकि उसका पति बाहर वाले कमरे में अपने चाचा और चाची के साथ बैठा हुआ था। कुछ देर बाद पति कमरे में गया। यहां उसने देखा की आयशा का शव पंखे से लटका हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। विवाहिता के परिजनों की ओर से फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस पति को पूछताछ के लिए थाने लाकर घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। सीओ कोतवाली का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की शाहजहां कॉलोनी में बृहस्पतिवार सुबह विवाहिता आयशा (21) का शव कमरे में पंखे से चुन्नी पर लटका मिला। विवाहिता ने डेढ़ वर्ष पहले याहया से प्रेम विवाह किया था। परिजनों ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से इन्कार किया। बाद में पुलिस ने समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि लोहिया नगर के हुमायूं नगर निवासी आयशा ने याहया से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों के एक डेढ़ माह का बेटा है। पति मजदूरी करता है। किसी बात को लेकर दंपती में विवाद हो गया था। बृहस्पतिवार सुबह आयशा घर के अंदर थी, जबकि उसका पति बाहर वाले कमरे में अपने चाचा और चाची के साथ बैठा हुआ था। कुछ देर बाद पति कमरे में गया। यहां उसने देखा की आयशा का शव पंखे से लटका हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। विवाहिता के परिजनों की ओर से फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस पति को पूछताछ के लिए थाने लाकर घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। सीओ कोतवाली का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।
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