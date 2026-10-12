Meerut News: ब्लॉक प्रमुख ने कृषि कल्याण केंद्र का निरीक्षण किया

विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान ब्लॉक प्रमुख कौशल चौहान ने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य में मानकों का पालन सुनिश्चित करने और गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि कृषि कल्याण केंद्र किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी सुविधाएं और योजनाओं की जानकारी सहजता के साथ उपलब्ध हो जाएगी। इस दौरान उनके साथ एडीओ पंचायत मनोज सिसोदिया, बीडीओ रजपुरा बृजेश सिंह, व्यवस्थापक विश्वास शर्मा सहित ब्लॉक के कर्मचारी रहे।