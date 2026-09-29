Meerut News: अंतर-विद्यालयी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए तीनों आयु वर्गों में टीमों ने एंट्री कराई

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मेरठ। गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में 12 अक्तूबर से अंतर विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता को लेकर मेरठ और आसपास के क्षेत्रों से स्कूलों ने टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण भी करा दिया है। खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्गों (अंडर-10 से 13, अंडर-14 से 15 और अंडर-16 से 18) में वर्ग में टीम प्रतिभाग करेंगी।10 से 13 वर्ष आयु वर्ग की टीमों में कुसुम पब्लिक स्कूल (सकौती), रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल (मवाना), गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल (दिल्ली रोड), ऋषभ एकेडमी स्कूल (मेरठ), गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल (मेरठ), ट्रांसलैम इंटरनेशनल (मवाना) शामिल हैं। 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की टीमों में कुसुम पब्लिक स्कूल (सकौती), बीएनजी इंटरनेशनल स्कूल (किला रोड), दर्शन एकेडमी (मेरठ), ऋषभ एकेडमी (मेरठ), ऋषभ एकेडमी (मेरठ कैंट) शामिल की गई हैं।इसके अलावा 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग की टीमों में राधा गोविंद पब्लिक स्कूल (गढ़ रोड), शार्पन पब्लिक स्कूल (इंचोली), गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल (मेरठ), डीपीएम पब्लिक स्कूल (बहसूमा), ऋषभ एकेडमी स्कूल (मेरठ) और मॉडर्न पब्लिक स्कूल (मुरादाबाद) शामिल हैं।