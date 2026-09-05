Meerut News: शिक्षकों को सम्मान-पत्र देकर किया सम्मानित

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मेरठ। शिक्षक दिवस पर डीएन कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों के योगदान, समर्पण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका पर वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। शिक्षकों को सम्मान-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। चीफ प्रॉक्टर प्रो. दीपक कुमार ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, चरित्र और भविष्य का निर्माता होता है। प्राचार्य प्रो. बीएस यादव ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की आधारशिला हैं। कार्यक्रम में प्रो. अनुराग शर्मा, डीएसडब्ल्यू प्रो. एमके यादव ने भी विचार रखे। डॉ. जिनेंद्र बौद्ध ने गीत प्रस्तुत कर समारोह में सांस्कृतिक रंग भर दिया। संवाद