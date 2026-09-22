फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Tanu took the oath as President, and Ajra took the oath as Vice-President.

Meerut News: तनु ने अध्यक्ष और अजरा ने उपाध्यक्ष पद की शपथ ली

Tue, 22 Sep 2026 09:38 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:38 PM IST
विज्ञापन
Tanu took the oath as President, and Ajra took the oath as Vice-President.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरधना। सेंट जोसफ्स गर्ल्स पीजी कॉलेज में मंगलवार को स्टूडेंट काउंसिल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक ब्रदर इम्मानुयेल रहे। प्राचार्या प्रोफेसर सिस्टर क्रिस्टीना लूईस, मुख्य अतिथि और स्टाफ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तनु, अर्पिता और अंजलीना ने प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया।
मुख्य अतिथि का प्राचार्या ने पौधा भेंटकर स्वागत किया। डॉ. विदुषी और डॉ. नीतू ने मंच संचालन किया। छात्र परिषद में तनु को अध्यक्ष, अजरा को उपाध्यक्ष, जैनब को कोषाध्यक्ष, अक्षा को सचिव, खुशी सैनी को सांस्कृतिक, सिमरन को अनुशासन और भावना को खेल प्रभारी बनाया गया। बीएड से सोनम और अर्पिता, एमए से सोनिया और इंशा तथा बीकॉम से गुलनाज और आशी ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की शपथ ली। अन्य छात्राओं ने भी अपने-अपने पदों एवं गोपनीयता की शपथ ली।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि ब्रदर इम्मानुयेल ने छात्राओं को सहयोग, निष्ठा और क्षमा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संदेश दिया। प्रोफेसर सिस्टर क्रिस्टीना लूईस ने छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉ. अशोक सोम, डॉ. महेश पालीवाल, डॉ. अशोक, राजेंद्र सिंह, डॉ. मोनिका, डॉ. राहत, डॉ. राजेश्वरी, शिवानी, शहला अंसारी, शाइन और सानिया सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed