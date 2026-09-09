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Meerut News: सीबीएसई क्लस्टर में तक्षशिला की टीम ने जीता रजत पदक

Wed, 09 Sep 2026 06:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:24 PM IST
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Takshshila team won the silver medal at the CBSE Cluster.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। सीबीएसई अंडर 19 वालीबाल क्लस्टर का आयोजन 2 से 7 सितंबर तक आगरा में किया गया। प्रतियोगिता में तक्षशिला पब्लिक स्कूल की टीम ने बालिका वर्ग में रजत पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि ने विद्यालय की खेल परंपरा को गौरवान्वित किया तथा अन्य खिलाड़ियों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर विद्यालय के चेयरमैन डॉ. ओमपाल सिंह, मैनेजर कुसुम , शारीरिक शिक्षा विभाग एवं कोच निशांत नैन ने टीम के सभी खिलाड़ियों को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। संवाद
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