Meerut News: पत्नी को वापस बुलाने का झांसा देकर एक लाख रुपये व जेवर हड़पे

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मवाना। मोहल्ला काबली गेट निवासी एक युवक ने नगर के नर्सिंग होम में कार्यरत एक महिला पर पत्नी को वापस बुलाने का झांसा देकर एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाना में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई और अपना सामान वापस दिलाने की गुहार लगाई है।मोहल्ला काबली गेट चौहान चौक निवासी पीड़ित युवक ने मवाना थाने में दी तहरीर में बताया है कि उसकी शादी वर्ष 2023 में झडाका निवासी युवती के साथ हुई थी। करीब एक वर्ष पहले पत्नी मायके चली गई, जिसके बाद ससुराल वाले तरह-तरह के बहाने बनाकर उसे वापस भेजने से इन्कार करते रहे।पीड़ित के अनुसार, नगर स्थित नर्सिंग होम मबारिकपुर रोड में काम करने वाली हस्तिनापुर निवासी महिला उसके पास आई और उसकी पत्नी को मिलवाने और वापस लाने का आश्वासन दिया। इसके बदले में महिला ने अलग-अलग किस्तों में एक लाख रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद महिला तीन अन्य औरतों को लेकर आई और पत्नी के सामान व जेवरात की मांग की। महिला द्वारा पूरी जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिए जाने पर पीड़ित के परिजनों ने एक पोटली में बंधे सोने-चांदी के आभूषण उसे सौंप दिए।आरोप है कि इसके बाद न तो पीड़ित की पत्नी आई और न ही महिला ने रुपये व जेवर लौटाए। बार-बार मांगने पर महिला आजकल का बहाना बनाकर टालमटोल कर रही है। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।