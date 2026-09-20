Meerut News: स्वामी यशवीर महाराज ने दिया एकता का संदेश
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 08:21 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 08:21 PM IST
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मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र के परतापुर गांव में आयोजित हिंदू युवा शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी यशवीर महाराज ने सामाजिक एकता मजबूत करने का संकल्प कराया। उन्होंने जातिवाद से दूर रहने के लिए कहा।
कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्वामी यशवीर महाराज का संयोजक नितेश चौधरी ने सभी अतिथि और हिंदू युवाओं को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। महाराज ने हिंदू समाज से 7 अक्तूबर को जनपद मुजफ्फरनगर स्थित योग साधना यशवीर आश्रम बघरा में आयोजित होने वाले संकट मोचन महायज्ञ में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान नरेंद्र चौधरी,हरिश चौधरी, बिट्टू चौधरी, अनुज चौधरी, मुकेश सैनी कबूल प्रजापति इंद्रपाल चौधरी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।
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कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्वामी यशवीर महाराज का संयोजक नितेश चौधरी ने सभी अतिथि और हिंदू युवाओं को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। महाराज ने हिंदू समाज से 7 अक्तूबर को जनपद मुजफ्फरनगर स्थित योग साधना यशवीर आश्रम बघरा में आयोजित होने वाले संकट मोचन महायज्ञ में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान नरेंद्र चौधरी,हरिश चौधरी, बिट्टू चौधरी, अनुज चौधरी, मुकेश सैनी कबूल प्रजापति इंद्रपाल चौधरी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।
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