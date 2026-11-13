Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Sunny from Kulipur takes first place in the running competition.

Meerut News: दौड़ प्रतियोगिता में कुलीपुर के सनी प्रथम

Fri, 13 Nov 2026 08:44 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:44 PM IST
विज्ञापन
Sunny from Kulipur takes first place in the running competition.
गांव मानपुर में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी शनि को शील्ड
माछरा। ब्लॉक माछरा क्षेत्र के गांव मानपुर में दो किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि यतेंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पहुंचे बच्चों एवं युवाओं में प्रतियोगिता के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उमंग के साथ हिस्सा लेकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सनी कुलीपुर ने प्रथम, शेरा कुलीपुर द्वितीय और आकाश स्याल तृतीय स्थान स्थान पर रहे, जिन्हें मुख्य अतिथि ने स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। आयोजक गौरव और कमेटी सदस्य विशाल ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed