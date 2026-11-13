Meerut News: दौड़ प्रतियोगिता में कुलीपुर के सनी प्रथम

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माछरा। ब्लॉक माछरा क्षेत्र के गांव मानपुर में दो किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि यतेंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पहुंचे बच्चों एवं युवाओं में प्रतियोगिता के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उमंग के साथ हिस्सा लेकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सनी कुलीपुर ने प्रथम, शेरा कुलीपुर द्वितीय और आकाश स्याल तृतीय स्थान स्थान पर रहे, जिन्हें मुख्य अतिथि ने स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। आयोजक गौरव और कमेटी सदस्य विशाल ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया।