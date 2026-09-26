Meerut News: 75वें सुंदरकांड पाठ में नेत्रदान अभियान का संकल्प लिया
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 09:32 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 09:32 PM IST
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मेरठ। सहयोग सामाजिक संस्था ने भाद्रपद पूर्णिमा पर गंगानगर में 75वें सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस दौरान संस्था ने नेत्रदान अभियान चलाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष दिनेश शांडिल्य एडवोकेट ने बताया कि मृत्यु के छह घंटे के भीतर परिवार की सहमति से नेत्रदान किया जा सकता है। जिससे दो आंखों से चार लोगों को रोशनी मिल सकती है।संरक्षक डॉ. प्रेम कुमार शर्मा ने भाद्रपद पूर्णिमा और पितृ पक्ष के महत्व पर प्रकाश डाला। देवेंद्र देशवाल, सुनीला देशवाल, पंडित वीरेंद्र शर्मा, अशोक देशवाल आदि रहे।