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Meerut News: मेरठ मंडल में सुमित शास्त्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुशील शर्मा महामंत्री

Tue, 03 Nov 2026 06:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:58 PM IST
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Sumit Shastri is the Senior Vice President and Sushil Sharma is the General Secretary for the Meerut Division.
मुंडाली। अखिल भारतीय ब्राह्मण महा संघ मंडल ने अपने संगठन का विस्तार किया है। यह विस्तार रामराज में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक के दौरान किया गया। बैठक में रजपुरा ब्लॉक के गांव सिसौली निवासी पंडित सुमित शास्त्री को मेरठ मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं, पंडित सुशील शर्मा को जिला स्तर से पदोन्नति दी गई। उन्हें मेरठ मंडल का महामंत्री नियुक्त किया गया है। पंडित सुमित शास्त्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह संगठन के पदाधिकारियों और समाज के लोगों द्वारा दी गई जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे।
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