सुसाइड: पत्नी को कॉल कर कहा, आत्महत्या कर रहा हूं... जीना नहीं चाहता
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:13 AM IST
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चार महीने पहले हुई थी घर के पास रहने वाली युवती से शादी, दो महीने से चल रहा है विवाद
अपने सास-ससुर से दूर पति के साथ अलग किराए के मकान में रहने की जिद कर रही थी पत्नी
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के सराय काजी में किशन (20) ने पत्नी से विवाद के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले पत्नी को कॉल कर बताया कि आत्महत्या कर रहा हूं... जीना नहीं चाहता। परिजनों ने शव को पंखे से लटका हुआ देखा तो तुरंत आसपास के लोगों को जानकारी दी। जिसके बाद मेडिकल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। शुक्रवार को अपने हाथ की नस भी युवक ने काटी थी। पुलिस ने मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है।
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि किशन की शादी चार महीने पहले घर के पास रहने वाली युवती के साथ हुई थी। दो महीने से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। पत्नी, सास-ससुर से अलग रहने की जिद कर रही थी जबकि पति मना कर रहा था। इस बात को लेकर रोजाना क्लेश होता था। पति ने किराए के मकान में अलग रहने के लिए मना कर दिया। जिसके बाद दो महीने पहले युवती नाराज होकर अपने मायके चली गई और पति को देख लेने की धमकी दी।
शुक्रवार को तनाव में आकर किशन ने अपने हाथ की नस भी काट ली थी। शनिवार शाम को कमरे में जाकर पंखे पर फंदा बनाकर लटक कर जान दे दी। परिजनों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। जिसके बाद पड़ोसियों को आकर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी सिटी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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अपने सास-ससुर से दूर पति के साथ अलग किराए के मकान में रहने की जिद कर रही थी पत्नी
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के सराय काजी में किशन (20) ने पत्नी से विवाद के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले पत्नी को कॉल कर बताया कि आत्महत्या कर रहा हूं... जीना नहीं चाहता। परिजनों ने शव को पंखे से लटका हुआ देखा तो तुरंत आसपास के लोगों को जानकारी दी। जिसके बाद मेडिकल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। शुक्रवार को अपने हाथ की नस भी युवक ने काटी थी। पुलिस ने मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है।
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि किशन की शादी चार महीने पहले घर के पास रहने वाली युवती के साथ हुई थी। दो महीने से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। पत्नी, सास-ससुर से अलग रहने की जिद कर रही थी जबकि पति मना कर रहा था। इस बात को लेकर रोजाना क्लेश होता था। पति ने किराए के मकान में अलग रहने के लिए मना कर दिया। जिसके बाद दो महीने पहले युवती नाराज होकर अपने मायके चली गई और पति को देख लेने की धमकी दी।
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शुक्रवार को तनाव में आकर किशन ने अपने हाथ की नस भी काट ली थी। शनिवार शाम को कमरे में जाकर पंखे पर फंदा बनाकर लटक कर जान दे दी। परिजनों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। जिसके बाद पड़ोसियों को आकर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी सिटी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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