Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Sugarcane procurement begins at the Rasulpur Madhi sugarcane purchase center

Meerut News: रसूलपुर मढ़ी गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ने की खरीद शुरू

Wed, 11 Nov 2026 05:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 05:36 PM IST
विज्ञापन
Sugarcane procurement begins at the Rasulpur Madhi sugarcane purchase center
रोहटा। रसूलपुर मढ़ी गांव में बुधवार को बजाज शुगर मिल किनौनी के गन्ना क्रय केंद्र पर विधिवत तौल शुरू हो गई। सत्यधाम आश्रम के महंत मांगेराम शर्मा ने प्रथम इंडेंट जारी कर गन्ना तौल का शुभारंभ किया। इस दौरान किसान नरमेंद्र ने अपनी पहली बुग्गी में गन्ना क्रय केंद्र पर पहुंचाया और तौल कराई। मलियाना गन्ना समिति द्वारा जारी इंडेंट पर तौल लिपिक संजय बावरा ने पहले दिन 350 क्विंटल गन्ने की खरीद की। इस मौके पर मिल के अतिरिक्त गन्ना महाप्रबंधक लोकेश राणा ने किसानों से साफ-सुथरा और ताजा गन्ना आपूर्ति करने की अपील की। इस मौके पर किसान इकबाल, सुधीर, डब्बू, अरविंद, सुरेंद्र, जिले, रणधीर सिंह, गन्ना प्रबंधक आशीष त्यागी, सचिन सांगवान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed