Meerut News: भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार विपिन भारद्वाज का रामराज में स्वागत

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संवाद न्यूज एजेंसीबहसूमा। भारतीय सेना में 28 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त सूबेदार विपिन भारद्वाज का मंगलवार को रामराज पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (रा.) ने उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर उनकी सैन्य सेवाओं और देश के प्रति समर्पण की सराहना की गई।समारोह से पहले विपिन भारद्वाज ने शिव चौक पर माथा टेका। उन्होंने गुरुद्वारा में अरदास भी की। इसके बाद सनातन धर्म मंदिर में भगवान परशुराम के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा मुख्य अतिथि रहे। क्षेत्रीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विधि चंद शर्मा ने बताया कि विपिन भारद्वाज वर्ष 1997 में सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने कारगिल युद्ध सहित विभिन्न सैन्य सेवाओं में अपनी जिम्मेदारी निभाई। 28 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वह 3 नवंबर को सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे हैं। कार्यक्रम का संचालन विधि चंद शर्मा ने किया।विशिष्ट अतिथि पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा, आदेश फौजी और कर्नल संदीप मित्तल रहे। इस मौके पर सूबेदार उदयवीर, सूबेदार मेजर जोगेंद्र सिंह, अमरनाथ पाल, दीपक शर्मा, जितेंद्र शर्मा, सतपाल शर्मा, प्रदीप शर्मा, महेश शर्मा, वेदप्रकाश शर्मा, राहुल फौजी, सुशीला शर्मा, वैष्णो दयाल शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, कृष्णपाल शर्मा, महेंद्र शर्मा, केपी सिंह धीमान, पवन धीमान, सरदार हरचंद सिंह, विक्की प्रधान, सचिन शर्मा और मांधाता मिश्रा आदि रहे।