Meerut News: विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का सम्मान करना बताया
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:24 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:24 PM IST
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परीक्षितगढ़। नगर के पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय नंबर दो में हिंदी दिवस पर मनोरंजक और शिक्षाप्रद गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के सम्मान एवं सही प्रयोग करने की शपथ दिलाई। बच्चों ने कविताओं का पाठ किया। कहानी सुनाओ सुंदर लेखन तुकांत शब्द बनाना विलोम शब्द खेल पहेली प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया । प्रधानाध्यापिका मीतू रानी ने बताया बच्चों में अधिक से अधिक हिंदी बोलने के अवसर प्रदान करना एवं खेल खेल में अनेक भाषा संबंधी ज्ञान प्रदान करना है। प्रतियोगिता में एसएमसी सदस्यों एवं अभिभावकों की भी भागीदारी रही। इस दौरान नितिन कुमार, अश्वनी शर्मा, शिक्षक वसीम अहमद, दीपिका धारीवाल, रेखा रानी, सीमा यादव, गीता रानी मौजूद रहे।
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