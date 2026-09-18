Meerut News: एचआईवी एड्स के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरुक

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काउंसलर मनीषा गुप्ता ने विद्यार्थियों से बीमारी को लेकर जागरुक रहने और किसी भी तरह की भ्रांति पर विश्वास न करने की अपील की। साथ ही अभियान के उद्देश्य और एचआईवी/एड्स से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में भी बताया। विद्यार्थियों ने एचआईवी/एड्स से संबंधित जानकारी प्राप्त की और विषय को लेकर अपनी जिज्ञासाएं भी रखीं। विज्ञापन

वरिष्ठ प्रवक्ता सहस्त्र पाल तोमर, स्वाति शर्मा और अनुराग त्यागी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य डॉ. राजेश मोहन शर्मा ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए काउंसलर मनीषा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। काउंसलर मनीषा गुप्ता ने विद्यार्थियों से बीमारी को लेकर जागरुक रहने और किसी भी तरह की भ्रांति पर विश्वास न करने की अपील की। साथ ही अभियान के उद्देश्य और एचआईवी/एड्स से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में भी बताया। विद्यार्थियों ने एचआईवी/एड्स से संबंधित जानकारी प्राप्त की और विषय को लेकर अपनी जिज्ञासाएं भी रखीं।वरिष्ठ प्रवक्ता सहस्त्र पाल तोमर, स्वाति शर्मा और अनुराग त्यागी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य डॉ. राजेश मोहन शर्मा ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए काउंसलर मनीषा गुप्ता का आभार व्यक्त किया।

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खरखौदा। एचआईवी/एड्स सघन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेडिकल कॉलेज की काउंसलर मनीषा गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को एचआईवी/एड्स के कारण, बचाव के उपाय और इससे जुड़ी आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई।