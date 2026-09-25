Meerut News: विद्यार्थियों ने निकाली स्वच्छता रैली निकाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Fri, 25 Sep 2026 06:49 PM IST
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मवाना। स्वच्छता ही सेवा और सेवा ही संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत शुक्रवार को नगर पालिका परिषद मवाना द्वारा ए एस इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली।
नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक, अधिशासी अधिकारी (ईओ) कृष्ण कांत मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह स्वच्छता रैली ए एस इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर पुलिस चौकी और सुभाष चौक होते हुए वापस कॉलेज परिसर में संपन्न हुई। रैली के दौरान छात्र-छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर और नारों के माध्यम से आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और उन्हें इस जन-अभियान से जुड़ने का संदेश दिया।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मेघराज, लिपिक लाखन सिंह, शिक्षकगण, सफाई नायक विकास कुमार, राकेश कुमार, मजहर अब्बास, सुजीत कुमार, सफाई सहायक राजपति यादव, सतपाल और पालिका के अन्य कर्मचारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक, अधिशासी अधिकारी (ईओ) कृष्ण कांत मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह स्वच्छता रैली ए एस इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर पुलिस चौकी और सुभाष चौक होते हुए वापस कॉलेज परिसर में संपन्न हुई। रैली के दौरान छात्र-छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर और नारों के माध्यम से आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और उन्हें इस जन-अभियान से जुड़ने का संदेश दिया।
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इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मेघराज, लिपिक लाखन सिंह, शिक्षकगण, सफाई नायक विकास कुमार, राकेश कुमार, मजहर अब्बास, सुजीत कुमार, सफाई सहायक राजपति यादव, सतपाल और पालिका के अन्य कर्मचारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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