मेरठ: दो साल से पहले कॉलेज नहीं छोड़ने के लिखित आश्वासन पर माने छात्र, तीसरे दिन धरना समाप्त

तहसीलदार की मौजूदगी में हुई वार्ता

धरने की जानकारी मिलने पर कॉलेज प्रबंधन की ओर से एसपी सिंह मौके पर पहुंचे। तहसीलदार निरंकार सिंह ने कॉलेज प्रबंधन से वार्ता की। वार्ता के बाद प्रबंधन ने छात्रों को लिखित आश्वासन दिया कि कॉलेज आगामी दो वर्षों तक यथास्थिति में संचालित किया जाएगा और छात्रों की पढ़ाई पूरी कराई जाएगी।

आश्वासन के बाद समाप्त किया धरना

लिखित आश्वासन मिलने के बाद छात्र-छात्राओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया। छात्र नेता आदेश खटाना और अरुण खटाना ने कहा कि यदि आश्वासन के बावजूद छात्रों के हितों के साथ कोई हेराफेरी की गई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीच सत्र में छात्रों को दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित करने के नियम को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर भी जानकारी ली जाएगी।