Meerut: सेशन के बीच कॉलेज बदलने के विरोध में दूसरे दिन भी धरना, छात्रा हुई बेहोश; सीओ के आश्वासन पर माने

सपा और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे

धरने में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रुद्र प्रताप सिंह और आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव गौरव वर्मा भी पहुंचे। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कॉलेज प्रबंधन से मामले का समाधान कराने की मांग की।



पुलिस ने समझाने का प्रयास किया

छात्रों के हंगामे की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख सीओ पंकज लवानिया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधक एसपी सिंह से बातचीत की और छात्रों के भविष्य को लेकर सवाल उठाए।



सीओ ने प्रबंधन से पूछा कि बीच में मान्यता सरेंडर करने की स्थिति क्यों आई। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनके मामले में कॉलेज प्रबंधन से बातचीत कर समाधान का प्रयास किया जाएगा।



बृहस्पतिवार को प्रबंधन से बात करेंगे सीओ

सीओ पंकज लवानिया ने छात्रों को आश्वासन दिया कि वह बृहस्पतिवार को कॉलेज पहुंचकर प्रबंधन से बातचीत करेंगे और उनकी समस्या के समाधान के लिए हरसंभव मदद करेंगे। आश्वासन मिलने के बाद छात्र धरना समाप्त करने के लिए तैयार हो गए।